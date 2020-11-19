 

Парубий сообщил, что его в ГБР вызвали на допрос по делу о событиях Евромайдана

19.11.2020, 19:26, Новости дня

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп от “Европейской солидарности” Андрей Парубий сообщил УНИАН, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований на 23 ноября.

Об этом он рассказал, комментируя информацию, обнародованную шеф-редактором издания LB.ua Соней Кошкиной. Журналистка сегодня заявила, что 1 октября ГБР открыло уголовное производство по делу о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.

Парубий сообщил, что получил повестку.

“В повестке говорится о событиях на Майдане 2013–2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник [23 ноября] на 16.00, но мой адвокат им позвонил и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду”, – отметил он.

Нардеп уточнил, что “не помнит, чтобы в повестке были слова “государственный переворот”.

По словам Парубия, его вызвали в ГБР как свидетеля.

Кошкина писала, что в рамках расследования, якобы инициированного Кузьминым, в ГБР вызывают также бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Черновол.

Она связала открытие производства с сегодняшними обысками в музее Революции достоинства. В полиции говорили, что следственные действия проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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