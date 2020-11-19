За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз

19.11.2020, 19:26, Новости дня

За год с момента презентации клипа украинской группы ТНМК “Історія України за 5 хвилин” на YouTube-канале коллектива видео посмотрели почти 2,5 млн раз. Об этом сообщается на странице группы Facebook.

“Ровно год назад вышла “Історія України за 5 хвилин”. За это время видео получило около 2,5 млн просмотров на YouTube и более 6 млн в соцсетях. А что будет дальше, зависит от тебя!” – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/TNMKband/posts/3718168014902471

19 ноября 2019 года ТНМК презентовали видеоклип на трек, в котором рассказана история Украины от древнейших времен до наших дней. Слова рэп-композиции написал поэт Артем Полежака, а художник Александр Даниленко создал видеоряд к тексту.