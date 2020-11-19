Лидер крупнейшей фракции Европарламента – ВРЭП и усиление Китая — «сигнал к пробуждению» для ЕС и США

19.11.2020, 19:24, Новости дня

Создание Всестороннего регионального экономического партнёрства между Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона служит «сигналом к пробуждению» и объединению для Евросоюза и США, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Как отметил политик в комментариях для South China Morning Post, воссоединение «западного мира» необходимо, чтобы противостоять «вызову Китая».



Reuters

Новое Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) стран Азиатско-Тихоокеанского региона должно стать «сигналом к пробуждению» для Евросоюза и США, считает лидер крупнейшей в Европарламенте фракции, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер.

Как напоминает South China Morning Post, недавно, спустя всего несколько дней после того, как Байден, можно сказать, одержал победу на выборах в США, Китай и 14 других государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Австралию, подписали соглашение о ВРЭП. Так, благодаря договору в мире появилась крупнейшая зона свободной торговли, что неизменно ведёт к ослаблению влияния Америки в регионе.

«Если говорить о новом торговом соглашении между Китаем и тихоокеанскими странами, ВРЭП, то Европа и Китай должны рассматривать это как «сигнал к пробуждению» и объединению сил, — заявил Вебер изданию. — Теперь, с Джо Байденом в качестве конструктивного партнёра, нам необходимо воссоединение так называемого западного мира, чтобы противостоять вызову со стороны Китая. Это главный вопрос предстоящего десятилетия».

Кроме того, Вебер припомнил Китаю ситуацию в Гонконге, где Пекин лишил мандатов четырёх оппозиционных депутатов, из-за чего остальные их коллеги, несогласные с политикой КНР, также сложили свои полномочия. «Китай являет собой абсолютного врага представлениям ЕС о европейском образе жизни, о том, каким должно быть наше общество, особенно если вспоминать о том, что происходит в Гонконге», — считает политик.

South China Morning Post обращает внимание: на данный момент ЕС уже начал делать подвижки в сторону объединения с Вашингтоном против некоторых действий Китая. Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также член Европейской народной партии, призвала к «новому трансатлантическому курсу», в рамках которого США с новой администрацией вернутся в Парижское соглашение по климату и во Всемирную торговую организацию.

На этом фоне нежелание Пекина предоставлять доступ к своему рынку иностранному бизнесу уже давно служит камнем преткновения в отношениях между ЕС и Китаем, добавляет газета. В своих комментариях Вебер отметил сильный вес совместной экономической мощи США и Европы и раскритиковал «всё более централизованную» политическую систему КНР как «кошмар для западных идеалов».

«Вместе ЕС и США представляют 50 процентов мирового ВВП. Я не стал бы одобрять все меры, предпринятые Дональдом Трампом, но его подход в целом — быть жёсткими, использовать экономическую мощь США, дать Коммунистической партии Китая ясно понять, что ситуация меняется и мы не можем жить, как жили последние три десятилетия, — целиком и полностью верный. Думаю, Джо Байден не будет менять этот общий подход в отношении Китая», — поделился Вебер.

Помимо сотрудничества с США, по словам главы ВНП, также важно, чтобы Европа создала более эффективные механизмы защиты торговли, чтобы противостоять Китаю. По мнению Вебера, европейские многомиллиардные бюджетные средства не должны доставаться китайским государственным предприятиям, особенно в таких сферах, как строительство и возведение важнейших объектов инфраструктуры.

«Торговые отношения между ЕС и Китаем преисполнены конфликта — 65 процентов всех мер торговой защиты, действующих в Евросоюзе, связаны с Китаем. Это уже говорит о том, что Китай — наша самая большая проблема в реализации цели ЕС по созданию честных и адекватных торговых отношений», — полагает Манфред Вебер.

На взгляд политика, Пекин должен понять, насколько важны текущие переговоры по открытию доступа к его рынку для Европы, поскольку они позволят Брюсселю понять, готов ли Китай вовсе идти по пути партнёрских отношений. «Это своего рода знак, готов ли Китай сделать шаг в нашу сторону или он и дальше будет продолжать свою агрессивную дипломатию в Европе в таких вопросах, как Тайвань и ситуация в Синьцзяне. Если мы не увидим прогресса, всё станет хуже», — предупредил Вебер.