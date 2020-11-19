 

Отрицающих распад СССР волгоградцев отправили под арест

19.11.2020, 19:02, Новости дня

В Волгограде арестовали троих местных жителей, отрицающих существование Российской Федерации и распад СССР, сообщила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

В Волгограде задержали трех членов запрещенной экстремистской организации, призывавших не признавать Российскую Федерацию как государство. У них провели обыски и изъяли экстремистскую литературу, бланки на отказ от российского гражданства и другие документы, передает РИА «Новости».

Участники запрещенной организации отрицают распад СССР и призывают игнорировать действующие органы власти. Один из них называет себя главой регионального отделения и «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

«Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении троих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 января 2021 года», – отметила Вальковская.

В 2019 году в Нижневартовске задержали больше 20 членов радикальной секты «Домой в СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий.



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