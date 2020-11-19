 

У Степанова и Разумкова наименьший рейтинг недоверия среди политиков – соцопрос

19.11.2020, 18:36, Новости дня

Министр здравоохранения Максим Степанов и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имеют наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса “Украина на карантине: мониторинг общественных настроений”, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 15–17 ноября 2020.

В частности, отвечая на вопрос, “Насколько вы не доверяете таким политикам?”, 74% опрошенных заявили, что “скорее не доверяют” и “совсем не доверяют” пятому президенту Петру Порошенко. Еще 72% выразили недоверие лидеру “Батьківщини” Юлии Тимошенко, 67% – министру внутренних дел Арсену Авакову. Самые низкие показатели недоверия продемонстрировали министр здравоохранения Степанов и Разумков – им не доверяют по 36% граждан.

Согласно данным рейтинга, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 51% опрошенных. При этом 46% граждан заявили, что полностью доверяют президенту страны.

Инфографика: ratinggroup.ua

Отвечая на вопрос “Насколько вы удовлетворены деятельностью учреждений в борьбе с эпидемией коронавируса?”, 35% опрошенных подтвердили, что удовлетворены работой Зеленского, а 60% выразили недовольство ее результатами. При этом деятельностью министра здравоохранения, как и деятельностью спикера, довольны 33% опрошенных, а деятельностью премьер-министра – лишь 23%. В целом, свыше половины опрошенных выразили недовольство промежуточными итогами борьбы с COVID-19 со стороны политиков, министерств и ведомств.

Меры, введенные властями для противодействия распространения эпидемии COVID-19, 48% опрошенных считают оптимальными, 24% – излишне мягкими, а 11% – слишком жесткими.

Опрос среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полом и типом поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Заказчик опроса отсутствует. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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