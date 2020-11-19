 

«Тяньвэнь-1» пролетел 63,8 млн километров

19.11.2020, 18:32, Новости дня

Китайское космическое агентство отчиталось о том, что запущенный с Земли 116 дней назад зонд «Тяньвэнь-1» пролетел в космосе 63,8 миллиона километров.

Аппарат направляется на Марс. По предварительным расчетам, он достигнет Красной планеты через семь месяцев. По словам экспертов Госкосмоса Китая, протяженность всего пути для «Тяньвэня-1» составляет около 300 миллионов километров. На сегодня полет проходит нормально.

Кроме того, специалисты напомнили, что путь от Земли до Марса не может быть прямым. Поскольку обе планеты вращаются вокруг Солнца, зонду придется описать траекторию в виде дуги. Здесь мельчайшая погрешность может привести к тому, что он просто пролетит мимо, говорят специалисты. Поэтому-то такие путешествия очень сложны.



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