Все объекты программы президента “Большое строительство” готовы более, чем на 90% – Минрегион

19.11.2020, 17:42, Новости дня

Готовность объектов, которые входят в программу президента Владимира Зеленского “Большое строительство” и должны быть завершены к 2021 году, составляет: школы – 95%, садики – 94%, спортивная инфраструктура – 90%, другие объекты – 91%. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Эти данные предоставили рабочей группе Минрегиона по мониторингу реализации проектов программы “Большая стройка” в областях Украины. Группа на постоянной основе отслеживает выполнение программы во всех регионах, в частности о состоянии и темпах работ, об эффективности использования денег и соответствии качества работ международным стандартам.

“Мы имеем не один пример успешного завершения проектов, реализуемых в рамках программы. Объекты социальной инфраструктуры становятся доступными каждому жителю страны. Восстановление социальных объектов позволяет улучшить качество жизни жителей общин, стимулирует развитие как регионов, так и экономики в целом. Современные детские сады, школы, центры предоставления административных услуг, доступные дороги, по которым удобно добираться до объектов социальной инфраструктуры – это те изменения, над которыми мы работаем и которые качественно трансформируют страну”, – отметил глава министерства Алексей Чернышов.

В Минрегионе отметили, что реализация программы президента “Большое строительство” является одним из приоритетов деятельности министерства.

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Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua



Фото: minregion.gov.ua