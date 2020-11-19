В харьковской школе ученики распылили перцовый баллончик – полиция
19.11.2020, 17:42, Новости дня
В одной из школ Харькова ученики распылили перцовый баллончик в туалете. Об этом сообщила пресс-служба обласной полиции 19 ноября.
Деректор школы сообщила полиции, что в учреждении чувствуется запах газа, детей вывели на улицу.
“По презварительной информации, двое восьмиклассников распылили перцовый баллончик в школьном туалете”, – говорится в сообщении.
В отношении родителей учеников полиция составит админпротоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет