 

В харьковской школе ученики распылили перцовый баллончик – полиция

19.11.2020, 17:42, Новости дня

В одной из школ Харькова ученики распылили перцовый баллончик в туалете. Об этом сообщила пресс-служба обласной полиции 19 ноября.

Деректор школы сообщила полиции, что в учреждении чувствуется запах газа, детей вывели на улицу.

“По презварительной информации, двое восьмиклассников распылили перцовый баллончик в школьном туалете”, – говорится в сообщении.

В отношении родителей учеников полиция составит админпротоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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