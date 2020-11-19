Новые спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже нынешних

19.11.2020, 17:38, Новости дня

В РФ начали изготовление навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2». По словам специалистов, их стоимость в четыре раза превышает работающие на орбите аналоги.

Как сообщили в «Роскосмосе», новые спутники начнут запускать в космос уже в следующем году. Они будут обладать большим сроком службы, а также их оснастят намного большим количеством датчиков, благодаря чему качество отечественной спутниковой навигации улучшится. Поэтому высокая стоимость аппаратов должна оправдать себя, утверждают разработчики.

Напомним, что сегодня в системе ГЛОНАСС работает 28 спутников. Но в ближайшем будущем их число пополнится новыми аппаратами, обещают в «Роскосмосе». Пользователи на Земле точно почувствуют изменения к лучшему.