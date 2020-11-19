 

В Карабахе созданы еще пять российских гуманитарных центров

19.11.2020, 17:18, Новости дня

В Нагорном Карабахе созданы пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач, сообщил российский Национальный центр управления обороной.

«По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Российская сторона создала Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.

Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 



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