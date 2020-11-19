 

На повторное голосование на местных выборах в Украине выделили еще 51 млн грн

19.11.2020, 16:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение 22 ноября повторного голосования на местных выборах, говорится на сайте ЦИК 18 ноября.

Всего выделено 51 млн 378 тыс. грн для восьми областных государственных администраций. Согласно приложению к постановлению Центризбиркома (.doc), самая большая сумма предусмотрена для Днепропетровской ОГА – более 16 млн грн. Далее следуют Львовская (почти 12,5 млн грн) и Николаевская ОГА (более 7 млн грн).

22 ноября повторное голосование на выборах пройдет в 11 украинских городах: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде и Черкассах.

25 октября, когда местные выборы проходили по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, явка составила 36,88%.

15 ноября в семи городах проходил второй тур выборов мэра. Также в 16 регионах проходило повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек. Явка составила 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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