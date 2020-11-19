Зеленский – послам G7: После 16 декабря директор НАБУ останется на своей должности

19.11.2020, 16:48, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник останется в должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда положений отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность Бюро и его главы. Об этом сегодня в ходе онлайн-встречи с послами стран G7 и стран Европейского Союза, аккредитованными в Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, вызванного последними решениями КСУ, фунционированию НАБУ и проведению судебной реформы.

“Решение КСУ не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на своей должности”, – подчеркнул Зеленский.

Присутствовавший на встрече Сытник отметил, что НАБУ совместно с украинскими властями обозначат ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Он сказал, что решение КС сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.

Кроме того, на встрече Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций Национальному агентству по предотвращению коррупции и решение вопроса Конституционного Суда.

Он также добавил, что сейчас – “лучшее время для реализации судебной реформы”.

“Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ”, – отметили в пресс-службе президента.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажется аудит и назначение главы бюро.