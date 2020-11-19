Суд отпустил экс-губернатора Меня с рядом условий

19.11.2020, 16:24, Новости дня

Басманный суд Москвы избрал губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мера пресечения установлена до 18 января», – цитирует РИА «Новости» Софинскую.

В частности, экс-губернатору и главе Минстроя РФ нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, использовать связь и интернет.

Ранее в суде сообщили, что Меня полиция привезла в суд в наручниках и посадила в клетку, хотя следствие не запрашивало для чиновника заключение под стражу.

В среду СК предъявил обвинение Меню. По версии следствия, Мень в должности губернатора Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые были похищены.

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали. Его адвокат заявил, что экс-губернатор свою вину не признает.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня.