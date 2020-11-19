Байден хочет навсегда остановить “Северный поток – 2”

19.11.2020, 15:54, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден придерживается жесткой позиции в отношении российского газопровода “Северный поток – 2”. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild “Байден хочет навсегда остановить путинский “Северный поток – 2”.

Автор статьи Юлиан Репке пишет, что лидер демократов и вероятный президент США рассматривает трубопровод как “принципиально плохой бизнес”, и “станет первым, кто введет самые суровые на сегодняшний день санкции против активных участников проекта”.

В ноябре 2020 года Сенат США согласовал принятие нового пакета санкций, который предусматривает штрафные меры против страховщиков фирм, участвующих в строительстве газопровода, а также против вовлеченных в проект компаний по технической сертификации.

По мнению ряда экспертов в области энергетики, новые санкции США могут полностью блокировать строительство “Северного потока – 2”, который готов уже на 95%.

Эксперт Гарвард-Смитсоновского центра Бенджамин Шмитт напомнил, что именно Байден первым среди высокопоставленных американских политиков осудил строительство нового газопровода еще в 2016 году.

Американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли высказал мнение, что главная цель Байдена – остановить строительство газопровода. По его словам, Байден в отличие от Трампа способен разработать стратегию и заручиться поддержкой Берлина.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против “Северного потока – 2”. 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.