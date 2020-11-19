Ученые рассказали, как изучение иностранных языков влияет на работу мозга

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19.11.2020, 15:50, Новости дня

Давно известно о том, как распределены функции между полушариями человеческого мозга. На примитивном уровне это звучит как разделение на чувственные и аналитические функции. Также было принято считать, что изучение иностранных языков, особенно в зрелом возрасте, существенно повышает мозговую активность. Но это не совсем так.

Недавно ученые провели ряд экспериментов в фокус-группах, где люди обучались иностранному языку. При этом ученые фиксировали активность в полушариях. Оказалось, что на первом этапе изучения нового языка человек активно задействует оба полушария мозга. Но, освоив иностранный язык, использует при разговоре на нем те же центры, что и при разговоре на родном.

Немного меняется распределение функций между полушариями, поясняют ученые. Однако работоспособность всего мозга остается на том же уровне.



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