Белоруссия внесла основателей Nexta в список причастных к терроризму

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19.11.2020, 15:32, Новости дня

Создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Соответствующие изменения в перечень были внесены 18 ноября текущего года, сообщается версия списка опубликована на сайте КГБ республики.

Ранее МИД Белоруссии призвал Польшу в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

Создатели белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, базирующегося в Польше, Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка.

До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов.



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