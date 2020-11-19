В перезапуске «Ну, погоди!» появится новый персонаж

19.11.2020, 15:32, Новости дня

Киностудия «Союзмультфильм» открыл кастинг на озвучку нового персонажа – Котенка – в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!», итоги конкурса подведут 31 декабря.

В пресс-релизе студии говорится, что запущен всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», передает ТАСС.

Первый цикл эпизодов мультфильма будет называться «Ну, погоди! Каникулы», в нем расскажут о приключениях героев на отдыхе.

Второстепенным, но запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время».

Котенок часто становится «невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем», но при этом способен сохранять невозмутимость в любой ситуации.

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Публикация от Союзмультфильм (@soyuzmultfilm.official)

Участие в кастинге может принять любой желающий в возрасте от шести лет. Для этого необходимо записать одну или несколько фраз героя на видео и сделать пост в соцсетях Instagram или «ВКонтакте». Итоги подведут 31 декабря.

«Создатели мультфильма также представили эскиз персонажа для того, чтобы конкурсантам было проще вжиться в образ. Примечательно, что, по словам авторов «Ну, погоди!», окончательный вариант внешнего облика будет создан с учетом харизмы и таланта его «голоса», – добавили в студии.

Напомним, «Союзмультфильм» начал работать над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!» в 2020 году.

Сообщалось, что в новой серии мультфильмов, выход которой ожидается в конце 2020 года, Волка будет озвучивать шоумен Гарик (Игорь) Харламов, а Зайца – телеведущий Дмитрий Хрусталев.

В Сети появились первые фотографии обновленного Волка. Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа. Образ нового Зайца подверг критике советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин.

Известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов.