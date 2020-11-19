 

Лавров жестко ответил на обвинения в адрес РФ в «нарушении обязательств» в ОДКБ

19.11.2020, 15:31, Новости дня

В ходе договоренностей с Баку и Ереваном по Карабаху Москва не нарушала обязательств по ОДКБ, эти обвинения нечистоплотны и некомпетентны, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«С одной стороны (утверждается): «Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем». А на другом полюсе: «Россия предала своих союзников». При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее», – сообщил Лавров в интервью RT, передает РИА «Новости».

Глава ведомства отметил, что некоторые аналитики обвиняют Москву в предательстве своих обязательств по Договору о коллективной безопасности.

«Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации», – сказал он.

Он добавил, что «записная оппозиция» применяет все средства, включая «откровенное передергивание фактов». «Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе RT, широкой поддержкой наших граждан», – указал Лавров.

Министр подчеркнул, что РФ не пыталась заработать политические очки на заключении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры РФ Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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