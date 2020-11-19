Шатунову запретили петь песни группы «Ласковый май»

19.11.2020, 15:08, Новости дня

Апелляционный суд отказал певцу Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконной регистрации прав на песни группы «Ласковый май», сообщил продюсер Андрей Разин.

«Юриий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы «Ласковый май», – написал Разин в Instagram. Он подчеркнул, что автор хитов Руслан Филатов теперь является законным правообладателем песен группы.

Позднее продюсер отметил, что причиной столь неприглядного положения Шатунова стал его директор Юрий Кудряшов. Разин выступил с предложением певцу безвозмездно получить права на исполнение песен. «Пока пройдут эти суды, Юра поймет, что эта банда завела его не в ту сторону», – добавил продюсер.

В августе прошлого года продюсер Разин заявил, что Шатунов отказался исполнять главные хиты «Ласкового мая».