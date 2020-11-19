 

В РФ разработали математическую модель распространения COVID-19

19.11.2020, 15:08, Новости дня

Математическая модель распространения коронавируса в РФ показывает, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге останется неблагоприятной до начала января, сообщил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

«По нашим прогнозам, и ближе к Новому году, и в самом начале (следующего) года Северная столица не должна забывать про COVID-19. Проще не будет, так что расслабляться нам не стоит», – сказал Рудской в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

Ректор отметил, что математическая модель распространения коронавируса, разработанная в Политехе, прошла «калибровку» с учетом динамики развития пандемии во всем мире и продемонстрировала достаточно высокую точность. «Нам удалось построить эту модель, и это помогло встретиться с коронавирусом в РФ уже с определенными представлениями о том, что нас ожидает», – добавил он.

Ранее ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса, для разработки использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.

За минувшие сутки в РФ выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 438, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 312, Московской области – 880.



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