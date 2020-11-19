Первооткрыватель Аркаима умер от COVID-19

19.11.2020, 14:48, Новости дня

В Челябинске в четверг после борьбы с коронавирусом умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима, сообщили источники в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).

«Геннадий Борисович заразился COVID несколько недель назад. Ввиду преклонного возраста, переносил болезнь очень тяжело. Скончался он от коронавируса, или инфекция усугубила состояние организма – сказать с уверенностью нельзя. В любом случае, его смерть – огромная потеря для Челябинска и всех коллег», – передает источник Ura.ru.

В пресс-службе университета подтвердили смерть ученого. «Геннадий Борисович был любим всеми и вызывал восхищение до последних дней. Сегодня он ушел из жизни. Он работал в университете с первых дней его существования, основал челябинскую археологическую школу, последователи которой сделали немало открытий. Самым громким стало обнаружение на юге Челябинской области одного из центров цивилизации бронзового века – Аркаима», – отметили в пресс-службе вуза.

Осенью прошлого года в Челябинске прошло открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». На выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.