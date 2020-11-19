Мир предупредили о появлении детей «потерянного поколения»

19.11.2020, 14:48, Новости дня

Детский фонд при Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) предупредил, что будущее целого поколения под угрозой из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на образование, питание и здоровье.

«За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии», – приводит РИА «Новости» слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

По ее словам, сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Она отметила, что чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. «Будущее целого поколения под угрозой», – добавила Фор.

Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом. Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.

В организации подчеркнули, что из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тыс. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания.

К ноябрю закрытие школ из-за COVID-19 затронуло 572 млн учеников (33% учащихся по всему миру). При этом польза посещений образовательных учреждений при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем в случае их закрытия. Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети чаще заражаются коронавирусом на улице, а не в школах.

Авторы доклада добавили, что в целом число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) увеличилось на 15%, до 150 млн.

Ранее Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса выразил мнение, что эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств.