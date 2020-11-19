МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО США против России

19.11.2020, 14:08, Новости дня

Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в «ненаправленности» их глобальной ПРО против России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на информацию агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний – они предусматривали пуск с морской платформы ракеты-перехватчика «Стандарт-3» модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО, ее очевидной антироссийской направленности», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что многие годы американские коллеги уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами, в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз.

«Однако нынешние испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство, конкретный пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене абсолютно надуманными предлогами», – отметила она.

Представитель МИД также заявила, что Москва вновь призывает Вашингтон совместно искать решения проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США. «Мы никогда не закрывали дверь для продолжения диалога по вопросам противоракетной обороны», – сказала она.

По словам Захаровой, требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а «коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в провозглашенном ими некоем соперничестве великих держав». «Вновь призываем американскую сторону заняться совместным поиском решения накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числа связанных с эволюцией глобальной ПРО США», – отметила представитель МИД.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что РФ вынуждена будет принять ответные шаги на размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Штаты планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности.

В августе Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин также заявил, что присоединится к переговорам РФ и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, лишь если американцы сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.