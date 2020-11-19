Мишустин поручил проконтролировать эффективность расходования регионами средств на лекарства

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19.11.2020, 13:34, Новости дня

Необходимо проконтролировать эффективность расходования дополнительных средств, выделенных регионам на лекарства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь о лекарствах. Дополнительные средства регионам мы выделили. Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются», – передает слова главы правительства РИА «Новости».

Также Мишустин поручил как можно быстрее обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам. «Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков. Имею в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и десяти тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов», – сказал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во всех российских регионах необходимо обеспечить пациентам с коронавирусом доступ к бесплатным лекарствам. Президент заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.



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