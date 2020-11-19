Путин заявил об обоснованности претензий граждан к государству

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19.11.2020, 13:34, Новости дня

У граждан всегда много претензий к государству, но если властям удается реализовать поставленные цели, это дает позитивную динамику развития, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сказал на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, что «у граждан всегда много претензий к государству – и обоснованно, как правило», передает РИА «Новости».

«Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития – в данном случае, в этом секторе экономики», – добавил он.

Глава государства также отметил, что ФНС благодаря усилиям премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который возглавлял ее почти 10 лет, превратилась в очень высокотехнологичное ведомство, в котором внедрено много современных инструментов и сервисов, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что в 1990 году была создана Главная налоговая инспекция в рамках Минфина.

«Прошло 30 лет, время солидное, и многое изменилось в работе ведомства. Оно стало не просто самостоятельным, оно стало одним из ключевых фискальных ведомств страны», – отметил он.



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