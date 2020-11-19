 

“Зацвел”. Готье обнародовал откровенное фото

19.11.2020, 12:15, Новости дня

Французский модельер Жан-Поль Готье 19 ноября в Instagram обнародовал архивный снимок, на котором запечатлен обнаженным.

На снимке указано, что он был сделан в 2002 году для британского журнала об авангардной моде I-D. На тот момент 50-летний дизайнер позирует в кадре, прикрыв пах букетом желтых тюльпанов. 

“Цветочная бомба Жан Поль Готье”, – подписана публикация.

“Зацвел”, – отреагировали на снимок фолловеры. 

“Цветочная сила”, – прокомментировали архивное фото пользователи сети.

“Креативно”, – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

Жан-Поль Готье родился в 1952 году во Франции. В мире моды за Готье закрепилась репутация “революционера”, разрушающего стереотипы. Модельер первым начал приглашать на свои показы моделей с нетипичной для подиумов внешностью и параметрами. В январе 2020 года кутюрье заявил о том, что уходит на пенсию.

Журнал I-D был основан дизайнером и бывшим арт-директором Vogue Терри Джонсом в 1980 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Лукашенко назвал ложью сообщения о сложивших щиты сотрудниках ОМОНа

01.09 / Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

21.07 / Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

11.09 / Вакциной «Спутник V» заинтересовались более 30 стран

16.07 / Подписчики не поверили в коронавирус Аниты Цой

30.06 / Макрон осудил роль Турции в Ливии и двойственное отношение Путина

25.06 / Путин выступил за создание национальных рейтингов вузов

05.08 / Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек

16.08 / Основателя белорусских Telegram-каналов NEXTA объявили в России в розыск

11.09 / Почти половина граждан РФ не намерены прививаться от COVID-19 российской вакциной – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска