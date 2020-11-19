Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для напавшего на синагогу в Галле в октябре 2019 года

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19.11.2020, 12:15, Новости дня

Генеральная прокуратура Германии запросила пожизненный срок для Штефана Баллье, который в октябре 2019 года напал на синагогу в Галле и убил двух человек. Об этом 18 ноября сообщило издание Der Spiegel. 

В ходе судебного заседания прокурор назвал нападение на синагогу “одним из самых отвратительных актов антисемитизма со времен Второй мировой войны”. По его словам, по из-за тяжести вины освобождение Галле после 15 лет заключения маловероятно.

Издание пишет, что “правый экстремист” Баллье будет осужден за убийство, покушение на убийство, подстрекательство к мятежу и попытку шантажа.

28-летний подсудимый в суде признался, что 9 октября 2019 года он пытался убить 51 человека, которые праздновали еврейский праздник Йом-кипур. В результате он застрелил прохожего, продавца в магазине, сообщалось о раненых.

Свои действия он пояснил антисемитскими и расистскими убеждениями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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