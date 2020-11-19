“Так сильно изменился”, “Молодой, на Гарри Поттера похож”, “Атмосферное фото”. Галкин показал фото с Виктюком

19.11.2020, 12:15, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram фото с актером Ефимом Шифриным и покойным режиссером Романом Виктюком.

“19 лет назад за читкой пьесы с Нахимом Шифриным и Романом Григорьевичем Виктюком. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики Галкина прокомментировали фото.

“Максим так сильно изменился. Такой тоненький был, как тростиночка”, – написала semakina_logoped.

“Какой молодой, на Гарри Поттера похож”, – отметила maryme_brand.

“Быстро вы повзрослели, Максим”, – заявила logosonthecustom.

“Какое атмосферное фото”, – написала pugacheva.sx.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года. Причиной его смерти назвали тромбоэмболию.

Прощание с режиссером в театре состоится 20 ноября, церемония будет длиться до 15.00 (14.00 по киевскому времени). После этого гроб с телом Виктюка отправят во Львов. Его похоронят на Лычаковском кладбище.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.