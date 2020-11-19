 

Директора завода “Радар” подозревают в уничтожении имущества предприятия – прокуратура

19.11.2020, 12:15, Новости дня

Полиция сообщила о подозрении генеральному директору ОАО “Киевский завод “Радар”, об этом 19 ноября пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Директора подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения руководителем своих служебных обязанностей по сохранению и эффективному использовани государственного имущества, во врем проведения строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик уничтожил девять зданий, находящихся на балансе “Радара”

“В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн  грн”, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители устанавливают лиц, которые также могут быть причастны к нанесению ущерба.

“Радар” входит в структура Госконцерна “Укроборонпром”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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