 

В Раде создано межфракционное объединение “Чистая энергия – здоровая окружающая среда” – нардеп Гончаренко

19.11.2020, 10:15, Новости дня

17 ноября в Верховной Раде создали межфракционное объединение “Чистая энергия – здоровая окружающая среда”, которое провозглашает своей целью развитие сектора возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды в Украине. В состав межфракционного объединения вошли 25 нардепов от всех парламентских фракций и групп. Об этом сообщил в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Политик отметил, что сектор “зеленой” энергетики привлек порядка $12 млрд инвестиций в Украину с 2010 года, что эквивалентно трети всех инвестиций в страну за этот период. Но инвестиции – не единственный позитивный результат развития возобновляемой энергетики, полагает Гончаренко.

“Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена”, – заявил нардеп.

Согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельный вес энергии, производимой из возобновляемых источников, к окончанию этого периода должен достичь 25%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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