 

СТРАНА – посольство США обеспокоилось союзниками России в Верховной раде

19.11.2020, 10:10, Новости дня

Во время форума коалиции «Реанимационный пакет реформ» «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», который проходит в Киеве, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что на Украине «олигархи звонят судьям», а «союзники РФ сидят в Верховной раде». Как передаёт «СТРАНА», Квин добавила, что администрация США и дальше планирует работать с президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции, однако опровергла разговоры о том, что внутренними делами Украины пытаются управлять извне.


Reuters

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сказала о том, что на Украине «олигархи звонят судьям», а «союзники РФ сидят в Верховной раде». Как пишет «СТРАНА», данное заявление Квин сделала во время форума коалиции «Реанимационный пакет реформ» «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», который начался 17 ноября в Киеве при участии представителей кабмина, офиса президента, посольств и Верховной рады.

«Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России. Аннексия Крыма*, конфликт в Донбассе. Это в том числе и кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории России, а также через союзников России, которые также сидят и в Верховной раде Украины. Это делается с помощью медиахолдингов и соцсетей. Сейчас есть голоса, которые говорят о том, что извне пытаются управлять внутренними делами Украины. И этот нарратив является нечестным, потому что он переворачивает всё с ног на голову. Аналогично есть внутренние вызовы по борьбе с коррупцией. Важно, чтобы реализация данных двух вызовов происходила одновременно, и важно противостоять дезинформации», — сказала она.

Квин добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, когда пришёл к власти, заявлял, что на Украине начнут активнее бороться с коррупцией, правительство будет работать лучше и украинцы смогут ощутить это на себе.

«И он достиг определённого успеха: отмена депутатской неприкосновенности, банковская, земельная реформы. Но, как мы знаем, когда реформа верховенства права усилилась против привилегий и денег, личной заинтересованности, то эта личная заинтересованность начала сопротивляться. Именно это мы видим сегодня на Украине. Олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу», — добавила Квин.

Она сказала, что и «личные интересы стремятся управлять Украиной».

«Они хотят обогатиться и хотят, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились. Чтобы украинские институции были подотчётны украинским гражданам, необходимо, чтобы генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов. Также Зеленский огласил о судебной реформе. И если Украина реализует её, то это её поднимет до уровня европейских стран. Администрация США и дальше планирует работать с президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции», — отметила Кристина Квин.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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