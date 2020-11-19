Das Erste – в Берлине разогнали демонстрацию за несоблюдение социальной дистанции

19.11.2020, 10:10, Новости дня

Полиция разогнала многотысячную демонстрацию противников карантинных мер немецкого правительства, собравшуюся у Бранденбургских ворот в Берлине, пишет корреспондент Das Erste Олаф Зундермайер. Причиной разгона стало несоблюдение протестующими социальной дистанции и отсутствие масок. По словам Зундермайера, состав участников мало отличается от прошлых немецких протестов против карантина: праворадикалы, футбольные хулиганы, представители «альтернативных» движений.

Мой коллега Олаф Зундермайер находится на месте событий. Какова обстановка на данный момент?

ОЛАФ ЗУНДЕРМАЙЕР, корреспондент DasErste: Полиция разогнала многотысячную демонстрацию возле Бранденбургских ворот. Причина разгона — несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок. Применяются водомёты в районе улицы Доротеи, то есть непосредственно за зданием немецкого бундестага, который заседает сегодня для того, чтобы принять расширенную версию закона о защите от инфекций.

Толпа раздражена, и полиция решила заблаговременно разогнать эту демонстрацию за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок. Пока нельзя сказать, будет ли ситуация накаляться и дальше. Полетели первые бутылки. Поджигаются фальшфейеры. На данный момент демонстрация вошла в свою решающую фазу.

Каковы силы полиции на месте?

ОЛАФ ЗУНДЕРМАЙЕР: В операции принимают участие 2200 сотрудников со всей Германии. Также участвует и федеральная полиция. Имеется поддержка из всех федеральных земель. С самого начала были показаны водомёты: таким образом, демонстрантам сразу дали понять, что полиция намерена действовать последовательно. Сегодня совсем другая операция, совсем другое поведение полиции, в сравнении с прошлыми антикарантинными демонстрациями в Лейпциге и здесь в августе, в Берлине.

Каков состав протестующих? Стоит ли опасаться большого количества участников, готовых к насилию?

ОЛАФ ЗУНДЕРМАЙЕР: Состав участников демонстрации сравним с демонстрацией, прошедшей здесь же в августе. Множество сторонников альтернативно мыслящих движений, приехавших в том числе из западных федеральных земель. Есть и готовые к насилию футбольные хулиганы, которые с самого начала показывали себя, — вот сейчас мы слышим петарды на заднем плане — в окрестностях этой демонстрации, для того чтобы накалить обстановку. Также в демонстрации участвуют сторонники партии АдГ. Верхушка правоэкстремистской партии НПД находится прямо здесь, возле Бранденбургских ворот. Сборище примерно такое же, как и на протестах в Лейпциге, — при принципиально ином, последовательном подходе со стороны полиции. По крайней мере, до сей поры.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.