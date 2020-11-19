Блогеры отреагировали на проигрыш сборной РФ по футболу команде Сербии

19.11.2020, 9:48, Новости дня

Блогеры оценили игру сборной РФ по футболу на матче заключительного тура группового этапа Лиги наций, оценив перспективы команды, потерпевшей разгромное поражение от футболистов Сербии.

Телеведущая Тина Канделаки написала в Telegram: «Поскольку вчера многие каламбурили по поводу Сербии, сборной РФ и Дзюбы, вставлю свои пять копеек: «Лучше уж такой конец, чем ужас без конца».

Она добавила, что «слова после 0:5 от Сербии в матче, где мы могли выйти в группу А Лиги Наций, подобрать очень сложно».

«Обидно за Юрия Жиркова. Полузащитник провел сотый матч в футболке сборной и ему-то за свою игру стыдно быть не должно. Он на 82 минуте выбивал навес сербов. На этом, пожалуй, список футболистов, которым надо было хоть что-то, заканчивается. Ну ладно, Заболотный просто не смог. Семь раз ударь – один забей. Грустно это все», – написала журналистка.

Спортивный журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов отметил, комментируя перспективы сборной РФ по футболу после поражения в матче с Сербией: «Принципиально изменится состав сборной, вернутся в состав вернутся те игроки, которые не играли по разным причинам. Тренер не сменится, Черчесов отработает как минимум Чемпионат Европы, если он все-таки состоится в 2021 году».

«Надеюсь, изменится игра команды, потому что то, что мы видели в матче с Сербией игрой назвать нельзя», – цитирует журналиста Telegram-канал радио Sputnik.

«Продзюбали. Ударение по вкусу», – отреагировал на проигрыш журналист Юрий Васильев.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что «когда-то мы так обыграли сборную Саудовской Аравии», однако «недолго музыка играла».

«В последних матчах сборная РФ вернулась к до боли знакомой игре. Очень хочется надеяться, что на сей раз – ненадолго», – добавил он.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский футбол находится в глубочайшем кризисе.

Напомним, матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России завершился поражением российских футболистов со счетом 0:5.