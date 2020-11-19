Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech оказалась выше — 95%

19.11.2020, 8:10, Новости дня

Вакцина от компаний Pfizer и BioNTech оказалась даже более эффективной, чем полагали раньше, передаёт Sky News. Её эффективность в плане предотвращения заболевания COVID-19 теперь оценивается в 95%, то есть препарат показывает результат, сопоставимый с разработкой компании Moderna.

По поводу новой вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer-BioNTech, мы в прямом эфире поговорим с Томасом Мором из Бакингемшира, который сообщит нам подробности. Томас, как я понимаю, у вас хорошие новости?

ТОМАС МОР, корреспондент Sky News: Так и есть. Вакцина оказалась даже более эффективной, чем предполагали Pfizer и BioNTech на прошлой неделе. Её эффективность в плане предотвращения заболевания COVID-19 теперь оценивается в 95 процентов. Таким образом она показала результат, сопоставимый с появившимися ранее на этой неделе данными по препарату от компании Moderna. Так что это невероятно хорошая новость.

И ещё лучше то, что эта вакцина действует на тех, кто в ней больше всего нуждается.

Среди людей старше 65 лет эффективность предотвращения заболевания составила 94 процента. Многие учёные опасались, что вакцина не будет так хорошо действовать на пожилых людей, поскольку их иммунная система реагирует не так хорошо.

Это ключевой пункт в списке пожеланий к вакцине, которая может положить конец нынешней пандемии.

Они также опубликовали информацию о безопасности вакцины. Пробные испытания среди 43 тысяч человек не выявили никаких серьёзных побочных эффектов, лишь необычная головная боль, утомление и тому подобное. Это вполне ожидаемый эффект от многих вакцин.

Теперь они (разработчики. — ИноТВ) заявляют, что требования к безопасности, выдвигаемые американскими регулирующими органами, были выполнены и что в ближайшее время они подадут заявку, чтобы получить разрешение на использование вакцины в экстренных случаях.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.