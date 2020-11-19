 

Лещенко призвал помочь оставшимся без заработка артистам

19.11.2020, 8:08, Новости дня

Негосударственный сектор оказался в тяжелом положении из-за введения ограничительных мер на фоне коронавируса, государству стоит обратить внимание на представителей музыкальной индустрии, которые не зарабатывают уже несколько месяцев, сообщил народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

Лещенко заявил, что в данный момент вынужден «содержать людей, своих музыкантов, фонд, людей, которые на данный момент не работают, помогают студентам, однокурснику, детскому дому», передает РИА «Новости».

«Не бросаю никого, слава Богу, у меня были накопления. Я лишь говорил о том, что люди, не работающие в государственном секторе, они же не получают зарплат или субсидий. Самая главная мысль, которую я хочу донести, это то, что есть государственная культура, а есть коммерческая, которая страдает в условиях пандемии. Это сказывается на простых ребятах, наряду с цирковыми артистами, например, которые зарабатывают на своем продукте», – отметил он.

Артист подчеркнул, что неоднократно говорил о тяжелом положении индустрии, не имея в виду себя, а стараясь обратить внимание на проблему своих коллег.

«На мой взгляд, государству стоило бы обратить внимание на эту проблему, потому что в 90-е годы, могу привести пример, когда государство рассыпалось, многие артисты уехали за границу работать, многие переквалифицировались, как и сейчас, впрочем, кто-то водит машины, кто-то строительством занимается и так далее. Но тогда государства не было, а сейчас у нас процветающее государство. Есть часть из них, и я не про себя, подчеркиваю, которые оказались без заработка. Не бедствуют 20–40 человек, а остальные?» – добавил Лещенко.

По его мнению, певец Валерий Меладзе, предложивший российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание к проблемам отрасли, в которой заняты десятки тысяч людей, лишь обострил существующую проблему.

Ранее в Кремле высказались о мерах поддержки артистов и деятелей культуры.

До этого Валерий Меладзе пожаловался на потерю годового заработка и выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.



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