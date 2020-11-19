 

Большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снега

19.11.2020, 8:08, Новости дня

В результате аварий на сетях из-за снежного циклона около двух третей Владивостока остались без отопления, сообщил представитель МУП «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».

«Аварии на сетях, отсутствие электроэнергии приводит к тому, что отключатся наши насосные станции, тепловые пункты. Но уже все восстанавливается, скоро подачу тепла возобновят», – передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что отопление нарушено примерно «на территории двух третей города».

В Приморье 19-20 ноября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о снеге с дождем. Электроснабжение из-за непогоды нарушено в 10 районах Владивостока, где прошел ледяной дождь. Остановлено движение паромов, частично нарушено движение общественного транспорта, часть авиарейсов отменена или задержана. В городе множество упавших веток и деревьев.

В городе также повреждены провода интернет-провайдеров. «Специалисты отмечают, что основное количество провисших и оборванных оптоволоконных проводов относятся к интернет-провайдерам. (…) На сетях уличного освещения, в связи с обледенением проводов, на 11 утра зафиксировано 15 повреждений», – сообщили в мэрии.

Аварии на сетях уличного освещения устраняют мобильные бригады «Владсвета», задействованы девять единиц спецтехники и 30 специалистов. В Артемовском городском округе в Приморье введен режим ЧС, там без света остались более 380 многоквартирных и почти 3,5 тыс. частных домов.

Сейчас температура воздуха во Владивостоке около нуля – минус 2 градусов, метеорологи прогнозируют дальнейшее похолодание.

Ранее Росгидромет предупреждал, что в регионах европейской части РФ с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь.



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