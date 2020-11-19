В мире: Президента Косова судят для принятия Сербии в НАТО

19.11.2020, 8:08, Новости дня

Суд в Гааге постановил держать теперь уже бывшего президента Косова Хашима Тачи под замком в течении всего процесса − там опасаются давления на свидетелей. В деле фигурируют тысячи доказательств жестоких военных преступлений, тем не менее, арест Тачи стал сенсацией − как друг «сильных мира сего» он казался неприкосновенным. Теперь у сербов появился шанс добиться справедливости, но Россию это должно насторожить.

Некоторые государства живут столь быстро, что спрессовывают в пару десятилетий сразу несколько исторических эпох. То, на что венграм понадобилась тысяча лет, косовские албанцы провернули всего за двадцать.

В их случае вождем диковатого племени, крупным феодалом-самодержцем и премьер-министром парламентской демократии последовательно является один и тот же человек. Его имя – Хашим Тачи, хотя сербы предпочитают использовать кликуху Змей.

Биография Тачи и история квазигосударства Косово – это почти синонимы. Он был одним из тех, кто основал Армию освобождения Косова (АОК или УЧК) – конгломерат бандитских отрядов, обучавшихся у «Аль-Каиды» нападениям на полицию. Он представлял албанскую сторону на переговорах в Рамбуйе, где Югославии выдвинули предвоенный ультиматум. Он тот, кто возглавил и первое партизанского правительства в период натовской интервенции, и первое как бы легальное после признания независимости Косова странами Запада.

В 2016-м он наконец-то стал формальным главой государства – президентом, но две недели назад мир для него рухнул. Теперь Тачи рискует сесть в тюрьму на десятилетия – уже как бывший президент.

При такой богатой биографии ему всего 52 года. И биография была бы не полной, если не уточнить, что с сербской точки зрения президент и национальный герой косоваров – это прежде всего убийца и террорист (на сей счет есть приговоры еще югославских судов), а замечание «какая страна, такие и герои» в его случае верно дважды.

С одной стороны, Косово – во всех смыслах пиратское государство, логично, что оно с пиратом во главе. С другой, этот пират – по-настоящему неординарная личность. Можно было бы даже сказать – уникальная, но самородок-самоучка, обнаруживший в себе гения войны, политики и дипломатии одновременно – это не уникально для Балкан, там таких почему-то много (классический пример – Иосиф Броз Тито).

В границах Косово масштаб Тачи как у Фиделя на Кубе. Деревенский пацан из самого темного угла бывшей Югославии не только возглавил государство, но и фактически создал его с автоматом в руках, выцарапал с кровью тогда, когда это казалось невозможным. Правда Фидель – сын богатого плантатора, а Тачи – честный сельский гопник, закаленный в конкурентной борьбе.

На пути из жуткой кровавой грязи в князи со смокингами и запонками он познакомился с влиятельнейшими людьми мира – ядром глобалистской элиты. На постах сначала полевого командира, а потом премьера, главы МИД, президента Тачи вел деловые переговоры и светские беседы за чаем с другими президентами, монархами, министрами, дипломатами, генсеками и генералами, а с некоторыми из них даже дружил.

Все это время сербы обвиняли его в садистических зверствах, а на том, что Тачи может быть организатором торговли органами похищенных людей, настаивала не только народная молва, но и люди весьма компетентные вроде бывшего генпокурора МТБЮ Карлы Дель Понте и спецдокладчика ПАСЕ Дика Марти.

Столь гнусное преступление завершает яркий образ, делая его поистине чудовищным. Это уже не просто бандит, а антагонист из остросюжетного триллера или суперзлодей из вселенной Marvel. Нелюдь с полным отсутствием эмпатии. Социопат, которому все сходит с рук.

Все эти уточнения нужны, чтобы объяснить, почему на человека со столь одиозной репутацией поставили в ЕС, США и НАТО, взяв под покровительство, выписав индульгенцию и сделав ключевой фигурой в реализации проекта «независимое Косово». О черной трансплантологии говорят не год, не пять и даже не десять лет, однако все это время упырь был обличен доверием и вхож в лучшие дома Европы.

Наверное, с их стороны это был персонаж не леденящего душу триллера, а авантюрного романа.

Тачи необходимо отдать должное: он харизматичен, обаятелен, авантажен – здоровенный лоб из серии «нравятся женщинам». При всем этом смел, хитер, очень умен – умеет произвести впечатление на любого. Именно поэтому бывший полевой командир столь легко перешел в дипломатию и парламентскую политику, небезуспешно обивая пороги международных организаций для признания ими Косова и сдерживая радикалов у себя на родине (да, по меркам края Тачи далеко не худший из людей, его одно время считали чуть ли не защитником местных сербов).

Но дело не только в том, что вундеркинду, красавцу и отцу-основателю удалось втереть очки руководству как будто бы демократических стран. Он всех этих людей, конечно, обворожил, но до конца ему все-таки не поверили. Оценив силу албанской личности, руководство Евросоюза при деятельной поддержке США соорудило что-то вроде электрического ошейника для особо опасных преступников – нажмешь на кнопочку, и сколь угодно громадное тело падает на пол.

Первоначально таким ошейником был МТБЮ – знаменитый гаагский трибунал, который ходил вокруг да около Тачи, но никогда не предъявлял ему обвинений (книга Дель Понте, из которой весь мир знает про разделку сербов на органы, вышла уже после ее отставки). Когда же эта структура сгинула под тяжестью старых грехов, появилась другая с длинным и сложным названием – Специальные судебные палаты и специализированная прокуратура по Косово (KSC & SPO).

Подобное заведение – кошмар для патриота. Представьте суд, юрисдикция которого имеет приоритет над всеми остальными в стране. Он как бы ваш, но все судьи в нем – назначаемые иностранцами иностранцы. А чтобы избежать не только административного, но и любого другого давление на них, физически этот орган находится за пределами государственных границ.

Конкретно KSC & SPO разместили в Гааге как бы в насмешку над теми, кто до сих пор путает МТБЮ, МУС и другие международные судебные структуры, делившие один город с королевским двором Нидерландов.

Специализация у суда четкая, но для албанской элиты уничтожающая – преступления, совершенные крае в период 1998-2000 годов. Чтобы учредить этот орган и прописать его в конституции, косовским депутатам буквально выкручивали руки – сам Джо Байден звонил и требовал. Теперь депутаты каются и поносят проклятый Запад: суд предъявил главе их государства и национальному герою по кличке Змей обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности, как какому-нибудь Герингу.

Сам президент не верил, что обвинение предъявят, и обещал в противном случае уйти в отставку. Предъявили. Ушел. Ошейник сработал.

Почему вдруг перестали действовать албанское обаяние, косоварское коварство и все охранные обереги Тачи разом – тайна. Например, просто потому, что его влиятельные покровители (и соучастники военных преступлений в Югославии) вроде бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы и бывшего главы МИД Франции Бернара Кушнера окончательно состарились и потеряли влияние, а новое поколение «хозяев мира» все-таки задало себе вопрос, почему как бы государством в центре Европы до сих пор правит все тот же парень с кровожадной репутацией, который представлял его на внешней арене в период отгремевшей 22 года назад войны.

В любом случае, готовиться начали не вчера. В деле фигурируют 153 засекреченных свидетеля, 1500 материальных улик, более 20 часов видеозаписей и 1842 документа с доказательствами убийств, пыток, похищений и преследований на 43108 страницах. По тому же делу проходят два бывших спикера косовского парламента – Кадри Весели и Якуп Красничи. Что-то неладное творилось с кадровой политикой «молодой демократии» (выражаясь языком атлантистов) все эти годы, раз слон в центре поля был замечен и арестован только сейчас.

Что именно щелкнуло в атлантических головах, что они решили пожертвовать любимым сукиным сыном своих предшественников и поставить под удар их репутацию, мы, возможно, никогда не узнаем и это останется узкопрофильным интересам балканистов. В любом случае, сам суд над Тачи – шаг значительный, а времена сейчас такие, что лучше сразу подозревать в нем подвох, пусть даже это будет граничить с паранойей.

То, что у тысяч уже убитых сербов появился шанс на правосудие, само по себе хорошо. Но не для того ли эту пьесу разыгрывают, чтобы воздействовать на общественное мнение внутри Сербии и в конце концов затащить ее в НАТО?

В военном плане Сербия нужна альянсу не больше, чем какая-нибудь Македония с грузом ее внутренних проблем. Но расшириться на всю бывшую Югославию для НАТО дело принципа. После 2014 года брюссельские аналитики постановили, что следующим местом столкновения между РФ и Западом станут Балканы. Следовательно, все оставшиеся там страны и чумные углы нужно инкорпорировать в альянс просто ради того, чтобы окончательно вытеснить Россию из региона.

Вне НАТО остались только Босния, где альянс применил военную силу впервые в своей истории, Сербия и само Косово. Расширение за счет БиГ в процессе, сербов же только начинают обхаживать, посему и не получается отмахнуться от мысли, что албанский вундеркинд – это козел отпущения, которого зарежут в Гааге для окончательной перезагрузки отношений с Белградом.

Тачи считал себя незаменимым для Запада – и не ошибся. Не учел лишь того, что его холеную тушку можно использовать для очень разных целей.

Теги:

Косово

,

непризнанные государства

,

геноцид

,

Сербия

,

Балканы

,

Албания

,

военные преступления

,

МТБЮ

,

история Европы