СК проверит данные о тушившей спички о руки детей воспитательнице из Новосибирска

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19.11.2020, 8:05, Новости дня

Следственный комитет в Новосибирске проверит появившуюся в СМИ информацию о том, что воспитательница детского языкового центра якобы тушила спички о руки детей и издевалась над ними, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички о руки детей и запугивала их», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным портала ngs.ru мать двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу в избиении детей за плохое поведение. По словам женщины, дети рассказали ей, что воспитательница тушила спички о руки малышей, била по спине и голове. Сама воспитательница утверждает, что ее оболгали. Директор центра считает заявление матери клеветой и местью.

Ранее прокуратура Тульской области начала проверку детского сада, где воспитательница насильно кормила девочку, кричала на нее и била по рукам.



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