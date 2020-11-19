 

Samsung проводит обновление для своих пятилетних флагманов

19.11.2020, 8:05, Новости дня

Samsung неожиданно для всех решил провести обновление прошивки в старых моделях смартфонов, вышедших на рынок еще пять лет назад. Речь идет о Galaxy Note 5 и Galaxy S6.

Аналитики могут лишь догадываться о причинах таких действий корейского производителя. Наверное, поэтому они предпочитают воздерживаться от комментариев.

При этом гаджеты продолжают работать на операционной системе Android Nougat 7.0, в которой последнее обновление системы безопасности проводилось более двух лет назад. Вообще-то все обновления для данных моделей выпускались в течение двух лет поле их выхода на рынок, отмечают эксперты. К сожалению, неизвестны не только причины выпуска апдейта, но и то, в чем, собственно, состоят нынешние обновления.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Китай обвинил спикера Сената Чехии в нарушении суверенитета КНР

14.07 / В Тбилиси предложили Украине отправить Саакашвили в психбольницу

03.08 / Педиатры из США обнаружили устойчивые к антибиотикам возбудители менингита

06.07 / ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому по делу о стрельбе, он назвал его фейковым

11.11 / Кремль анонсировал совещание Путина по новым системам управления ядерным оружием

11.08 / Задержан подозреваемый в убийстве невесты в Москве

28.07 / На МКС возобновили поиск утечки бензола

15.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29 млн

26.10 / Новое перемирие в Нагорном Карабахе, о котором договорились при участии США, сорвано сразу после его начала

09.08 / Лукашенко проголосовал на выборах и пригрозил желающим свергнуть власть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска