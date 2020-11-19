Samsung проводит обновление для своих пятилетних флагманов

19.11.2020, 8:05, Новости дня

Samsung неожиданно для всех решил провести обновление прошивки в старых моделях смартфонов, вышедших на рынок еще пять лет назад. Речь идет о Galaxy Note 5 и Galaxy S6.

Аналитики могут лишь догадываться о причинах таких действий корейского производителя. Наверное, поэтому они предпочитают воздерживаться от комментариев.

При этом гаджеты продолжают работать на операционной системе Android Nougat 7.0, в которой последнее обновление системы безопасности проводилось более двух лет назад. Вообще-то все обновления для данных моделей выпускались в течение двух лет поле их выхода на рынок, отмечают эксперты. К сожалению, неизвестны не только причины выпуска апдейта, но и то, в чем, собственно, состоят нынешние обновления.