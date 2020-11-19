Глава СВР заявил о попытках Запада разжечь конфликт в Карабахе

19.11.2020, 7:48, Новости дня

Некоторые западные страны пытаются вновь разжечь нагорнокарабахский конфликт, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе – это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта», – сообщил Нарышкин, передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября лидеры РФ Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

В среду профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту Владимиру Путину на использование российских вооруженных сил в составе миротворческой операции в Нагорном Карабахе.