Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70 процентов

19.11.2020, 7:08, Новости дня

Британское правительство в рамках информационной кампании по борьбе с коронавирусом выпустило видеоролик, в котором отмечается, что пребывание в хорошо проветриваемой комнате снижает риск заражения COVID-19.

Видеоролик подготовлен при участии ученых из университета Лидса, которые установили, что пребывание в хорошо проветриваемой комнате более чем на 70% снижает риск заражения от находящихся в воздухе частиц коронавируса.

«Сейчас, когда мы проводим больше времени в помещениях, эксперты рекомендуют, чтобы люди либо регулярно в течение дня открывали окна настежь на 10-15 минут, либо постоянно оставляли окна немного приоткрытыми. Это нужно для того, чтобы избавиться от частиц инфекции, витающих в воздухе», – говорится в сообщении правительства, передает РИА «Новости».

Кроме того, рекомендуется использовать имеющиеся в доме вентиляционные системы и кухонную вытяжку в качестве дополнительных способов очищения воздуха.

Особенно важно, отмечают эксперты, проветривать помещение во время присутствия там посторонних, а также если среди членов семьи есть больной COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили для сотрудников офисов видеоролик с правилами безопасного поведения во время пандемии коронавируса. Ведомство рекомендовало дезинфицировать все предметы и проветривать помещение.

За минувшие сутки в РФ выявили 20 тыс. 985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.