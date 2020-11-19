Лысаков: В РФ некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

19.11.2020, 7:01, Новости дня

Вводить штрафы для владельцев электросамокатов абсолютно бессмысленно, поскольку это будет невозможно администрировать, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя соответствующее предложение Минтранса.

В Министерстве транспорта предложили штрафовать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся, например, электросамокаты, по уже существующим статьям КоАП: 12.29 (от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (от 1000 до 1500 рублей). Скорость передвижения на этих устройствах не должна будет превышать 20 км/ч.

«Предусмотреть можно все что угодно. Дело в том, что необходимо, если действительно будет предусматриваться административная ответственность за нарушение любого пункта правил, прописывать, кто будет это дело администрировать. Следует решить, какое должностное лицо или уполномоченный орган должен исполнять это положение закона», – говорит Лысаков.

В данном случае депутату сложно себе представить, кто мог бы взять на себя данную работу: догонять нарушителя, останавливать, идентифицировать, составлять протокол и подвергать штрафу. По его словам, инспекторов ГИБДД на улицах слишком мало для того, чтобы, помимо своей основной работы (организации дорожного движения), осуществлять надзор за владельцами СИМ. МВД, продолжает собеседник, также категорически от этого откажется, потому что это требует дополнительных кадров и финансов.

«Чисто гипотетически, только Москва может такую работу обеспечить, потому что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) может нанять еще кучу сотрудников, которые будут стоять на тротуарах с прибором и пополнять казну столицы такими штрафами. Но в качестве федерального закона такое точно не нужно, да и невозможно осуществить», – считает эксперт.

Он объясняет, что сама по себе идея правильная, скоростное передвижение на СИМ действительно следует контролировать, потому что на большой скорости наезд человека на электросамокате может закончиться летальным исходом для пешехода. Но надеяться на штрафы действительно сложно по причине невозможности применить соответствующий закон на практике.

«Данный вопрос, на мой взгляд, можно решить только повышением культуры и разъяснительными работами, нетерпимостью общества к такому лихачеству. Опять же, просвещением, социальной рекламой и так далее», – убежден Лысаков.

В сентябре Минтранс совместно с ГИБДД подготовили ряд изменений в ПДД. Один из блоков поправок полностью посвящен СИМ. Там определено, какие средства передвижения можно считать СИМ, а также оговорено, где и с какого возраста можно ездить на данных устройствах.