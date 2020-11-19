 

Губерниев заявил о деградации российского футбола

19.11.2020, 7:01, Новости дня

Российский футбол находится в глубочайшем кризисе, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после поражения сборной РФ в матче с Сербией.

По его словам, «это касается не только сборной, ее игроков или тренера», а «всех сфер нашего футбола». Губерниев сообщил в Telegram: «Мы деградировали во всем». Он считает, что «сейчас самое время посмотреть на себя со стороны и что-то понять». «Я кончил!» – добавил Губерниев.

Капитан сборной РФ по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками «за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле». Он подчеркнул, что «ответственность полностью лежит на футболистах». Джикия заявил: «Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – передает ТАСС. 

Напомним, матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и РФ завершился поражением российских футболистов со счетом 0:5.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Пермская прокуратура заинтересовалась школьными “нормативами” на прически и макияж

11.09 / Вакциной «Спутник V» заинтересовались более 30 стран

11.09 / Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

05.10 / Трамп собрался покинуть госпиталь в ближайшие часы

11.08 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек

07.08 / В Якутии бушуют пожары, на Сахалине ждут шторм

29.07 / Политолог рассказал о подготовке партий к Единому дню голосования

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

24.06 / Иммунолог Лапий: Мы надеялись, что летом количество больных COVID-19 уменьшится, но надежды не оправдались

30.10 / “Не узнать”. Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска