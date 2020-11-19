Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции

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19.11.2020, 7:01, Новости дня

В Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха, сообщил сенатор Брюно Ретайо.

Ретайо сообщил, что «25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах». По его словам, только признание независимости позволит «надежно гарантировать права и свободы населения» Нагорного Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма». Резолюции Сената носят рекомендательный характер, передает ТАСС.

В верхнюю палату парламента документ направили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное Собрание, то есть нижнюю палату парламента, передает «Sputnik Армения».

Напомним, Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе. Французский президент Эммануэль Макрон заявлял о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений от Парижа. По его мнению, Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, РФ как гарант безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.



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