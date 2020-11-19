Появились сообщения о хлопке кислородного баллона в больнице в Коммунарке

19.11.2020, 2:08, Новости дня

Пожарные проверяют информацию о хлопке кислородного баллона в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация о том, что в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные», – сообщил источник ТАСС.

По словам очевидцев, со стороны больницы идет белый дым. По их словам, там пожар.

Также информацию об инциденте в московской инфекционной больнице уточняют спасатели. «Спасатели едут на место. Подробности уточняются. Информация о пострадавших не поступала», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМЧС РФ по Москве.

Позже в пресс-службе сообщили, что возгорания в больнице нет, здание не сдано в эксплуатацию.

В колл-центре больницы также не подтвердили информацию о взрыве, сообщив, что задымление идет с улицы.

Кроме того, в пресс-службе ГУМЧС отметили, что людей в строящемся корпусе больницы в Коммунарке, где произошел инцидент с кислородным шлангом, не было.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава региона Алексей Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике. Позже он уточнил, что взрыв могло вызвать аварийное состояние электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».