Предложен кандидат на пост главы «Аэрофлота»

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18.11.2020, 22:08, Новости дня

Правительство РФ рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Полубояринова гендиректором авиакомпании, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот» в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также власти рекомендовали совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта РФ Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании. Сейчас эту должность занимает бывший министр транспорта Евгений Дитрих.

Ранее в корпорации сообщили, что временное исполнение обязанностей гендиректора «Аэрофлота» возложено на заместителя гендиректора компании Андрея Чиханчина.



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