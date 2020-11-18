Pfizer сообщила о контактах с переходной командой Байдена

18.11.2020, 22:08, Новости дня

Специалисты компании Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, находятся в постоянном контакте с переходной командой Джозефа Байдена, объявившего себя победителем президентских выборов в США, сообщила представитель Pfizer Шэрон Кастильо.

По ее словам, Pfizer хочет, чтобы о ходе разработки вакцины были информированы все заинтересованные стороны, «в этом процессе нет места политике». Кастильо отметила, что Pfizer передает информацию и в Белый дом, и в Конгресс, и губернаторам штатов. В компании не уточнили, ведутся ли прямые переговоры Байдена или его помощников с главой Pfizer и руководством других фармацевтических компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины. Добровольцы Pfizer рассказали о побочных эффектах. Отмечалось, что для перевозки вакцины придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%.