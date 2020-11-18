 

Эксперты назвали несколько способов увеличить производительность компьютера

18.11.2020, 22:00, Новости дня

Существует минимум семь основных способов увеличить производительность компьютера, работающего на операционной системе Windows 10, говорят эксперты. Устройство можно разогнать, а также избавиться от проблем, которые тормозят его работу.

Как правило, достаточно сократить до необходимого минимума количество приложений, настроенных на автозапуск. Обычно они работают в фоновом режиме, съедая ресурсы. Далее стоит поискать вредоносные программы, которые также делают свое черное дело.

Можно также отключить виртуальные эффекты Windows 10, но это уже на рассмотрение пользователя. Кстати, скорость увеличивается и при отказе от прозрачности окон в интерфейсе ОС.

Полезным, особенно для портативных устройств, бывает переход в режим энергосбережения. И не забывайте вовремя обновлять операционку.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Грызлов заявил о начале диалога Киева и Донбасса по закону об особом статусе

04.11 / Путин поздравил россиян с Днем народного единства

18.10 / В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

30.08 / Снизить давление поможет оливковое масло

15.07 / В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

26.09 / Названа участница «Детского Евровидения» от России

14.11 / На несанкционированную акцию в Хабаровске пришли менее 200 человек

13.09 / Шнуров посчитал приговор Ефремову чересчур жестоким

31.07 / Из-за взрыва гранаты в Черниговской области Украины погибли трое

10.11 / НБУ выполняет обязательства в рамках сотрудничества с МВФ – глава Нацбанка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска