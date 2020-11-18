Эксперты назвали несколько способов увеличить производительность компьютера

18.11.2020, 22:00, Новости дня

Существует минимум семь основных способов увеличить производительность компьютера, работающего на операционной системе Windows 10, говорят эксперты. Устройство можно разогнать, а также избавиться от проблем, которые тормозят его работу.

Как правило, достаточно сократить до необходимого минимума количество приложений, настроенных на автозапуск. Обычно они работают в фоновом режиме, съедая ресурсы. Далее стоит поискать вредоносные программы, которые также делают свое черное дело.

Можно также отключить виртуальные эффекты Windows 10, но это уже на рассмотрение пользователя. Кстати, скорость увеличивается и при отказе от прозрачности окон в интерфейсе ОС.

Полезным, особенно для портативных устройств, бывает переход в режим энергосбережения. И не забывайте вовремя обновлять операционку.