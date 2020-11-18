На днях состоится презентация бюджетных смартфонов Redmi Note 9 5G

18.11.2020, 22:00, Новости дня

Как сообщают инсайдерские источники, китайский производитель электроники Xiaomi назначил на 24 ноября презентацию недорогих 5G-смартфонов. По мнению экспертов, речи идет о модели Redmi Note 9 5G.

Пока неизвестна способность новых гаджетов работать в сети пятого поколения. Понятно, однако, что многие пользователи предпочитают покупать мобильные устройства с поддержкой 5G независимо от того, существует ли в регионе их проживания данный формат связи.

Кроме модели Redmi Note 9 5G компания, очевидно, представит Redmi Note 9 Pro 5G. Опубликована также базовая стоимость гаджетов. Она составит, соответственно, 150 и 230 американских долларов. Стали известны и некоторые технические характеристики новых смартфонов.