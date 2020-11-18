 

Советник президента назвал главное достижение Здунова при работе в Дагестане

18.11.2020, 20:48, Новости дня

Бюджет Республики Дагестан за три года, в течение которых Артем Здунов трудился на посту председателя правительства региона, вырос в два раза, сообщил экс-глава республики, советник президента РФ Владимир Васильев.

«Наверное, самое существенное – то, что нам удалось за три года, и во многом с участием Артема Алексеевича, увеличить бюджет со 100 млрд до 180 млрд [рублей]. Причем это были не только субвенции из федерального центра, но и сбор налогов, эффективное использование тех средств, которые были», – приводит его слова ТАСС.

Он выразил уверенность, что Здунов сможет справиться с «теми задачами, которые перед ним поставил президент». «Артем Алексеевич не за два, а почти за три года, что мы с ним вместе проработали, показал себя как способный руководитель, который может решать и сложные задачи в том числе. Он хорошо подготовлен, прошел хорошую школу в Татарстане. Работал руководителем такой важной теме как планирование, экономика», – добавил экс-глава Дагестана.

По его словам, за время работы в республике Здунов принимал непосредственное участие в реализации целого ряда программ, направленных, в том числе, на решение проблем незавершенного строительства и предоставления жилья людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Другим указом Васильев был назначен советником российского лидера.

В среду Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики 42-летнего Здунова.

Здунов по национальности – мордвин, родился в Казани (на тот момент – Татарская АССР, РСФСР, СССР) 18 мая 1978 года. Занимал пост председателя правительства Дагестана, до этого – министра экономики Татарстана. Выпускник первого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. «Школа губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В среду также президент назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, занимавшего пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков также проходил «школу губернаторов».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / “Увидели диспропорцию”. Глава Минфина объяснил планируемое повышение зарплат в Офисе президента

05.07 / Российский гонщик F1 отказался вставать на колени в знак протеста против расизма

23.10 / Москва оценила резкое увеличение военных расходов Швеции

08.10 / В мире: Как остановить создание новой Османской империи

22.10 / Путин объяснил бредовость санкций против Крыма

17.08 / В Милуоки открывается Национальный съезд Демократической партии

15.10 / Рада потратила 698 тыс. грн на маски и дезинфекторы

04.07 / Польша возобновила двухнедельную обсервацию для авиапассажиров из Украины

01.08 / Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»

05.07 / Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска